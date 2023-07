Napoli | Venere degli stracci in fumo | incendio a piazza Municipio

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Unha distrutto la “” di Michelangelo Pistoletto realizzata in versione monumentale e installata a, a. Ancora da chiarire le cause dell’. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e la Polizia municipale. L’installazione era stata inaugurata lo scorso 28 giugno alla presenza dell’autore, Michelangelo Pistoletto, e del sindaco diGaetano Manfredi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

