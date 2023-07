Napoli | Venere degli stracci distrutta dall’incendio | chi è stato

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Sarebbe stata identificata la persona che questa mattina all’alba ha appiccato l’incendio alla statua della. Le fiamme hanno completamente distrutto l’opera. Come riporta Fanpage, i poliziotti hanno identificato il piromane attraverso le immagini di videosorveglianza. Sarebbe arrivato in piazza da solo e a L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

La versione gigante perdella suadegli Stracci - una delle sue opere/simbolo insieme ai Quadri Specchianti e al Terzo Paradiso, realizzata per la prima volta nel 1967 " è stata ...Così Michelangelo Pistoletto commenta l' incendio che nelle prime ore di mercoledì 12 luglio 2023 ha distrutto ala sua "degli Stracci ". Il commento di Michelangelo Pistoletto . ...... l'atleta paralimpica Bebe Vio entra in polizia: 'Un'emozione fortissima' aFotogallery - Distrutta da un incendio la 'degli stracci' la tragedia Fotogallery - Manfredonia (Foggia), ...

Napoli, incendio Venere degli stracci: distrutta l'opera d'arte di Pistoletto in piazza Municipio. «Sicuramente un atto vandalico» Corriere della Sera

«I vandali che, per dispetto e ignoranza, hanno appiccato il fuoco non hanno pensato che avrebbero, con il loro gesto apparentemente insensato, fatto vivere l'opera. Andranno ...“La vera vita di un’opera morta, riproduzione di un’antica idea, come sempre in Pistoletto un concetto, è nel falò che l’ha fatta ardere all’improvviso e diventare da provocazione, emozione”. Così il ...