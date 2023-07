Napoli | va a fuoco la Venere degli Stracci | opera distrutta

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Deturpare un’d’arte è sempre un gesto riprovevole. Questa volta tocca a, che si è svegliata con una delle sue opere più belle. Alle prime luci di questa mattina, infatti, la, l’di Michelangelo Pistoletto che era stata installata alla fine dello scorso mese di giugno in piazza Municipio, è andata a. Una grave perdita per tutto il settore artistico di una città che fa dell’arte la propria direttrice principale. Intorno alle 5.30 di questa mattina, laha preso, avvolta dalle fiamme. Da queste ultime si è innalzata una densa nuvola di fumo nero. Questa si è stagliata su gran parte del centro cittadino: ...

Ancora da chiarire le cause dell'incendio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del, che hanno spento le fiamme, e la Polizia municipale. L'installazione era stata inaugurata lo ......del programma del Comune "Contemporanea", riducendo in cenere gli indumenti vecchi che la "adornavano". Per domare il rogo, sulla cui origine si indaga, sono intervenuti vigili dele ...

Napoli, un incendio distrugge la "Venere degli stracci". Il sindaco: «C'era una gara sui social» Open

La Venere degli stracci non c'è più, è stata distrutta da un incendio avvenuto questa mattina intorno alle 5.30 ...NAPOLI (ITALPRESS) – Risveglio traumatico per la città di Napoli: la mattina del 12 luglio, intorno alle 5.30, un incendio ha distrutto la “Venere degli stracci” in piazza Municipio. L’opera di Michel ...