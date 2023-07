Napoli | un incendio distrugge la “Venere degli stracci” di Pistoletto

In piazza Municipio a, per domare le fiamme, sulla cui origine si indaga, vigili del fuoco e polizia municipale. L'è scoppiato tra le 5,13 e le 5,30. A testimoniarlo i video postati ...All'alba un rogo ha completamente distrutto l'installazione di arte contemporanea realizzata da Michelangelo Pistoletto. Le fiamme hanno sciolto la statua e ridotto in cenere gli indumenti vecchi che ...Unha distrutto la "Venere degli stracci" di Michelangelo Pistoletto realizzata in versione monumentale e installata a piazza Municipio, a. Ancora da chiarire le cause dell'. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e la Polizia municipale. L'installazione era stata inaugurata lo scorso 28 ...

