Napoli | Spalletti | “Bisogna lasciare lavorare Garcia Osimhen? Forse non bastano 200 milioni”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 luglio 2023) “La decisione di stare fermo dando valore alla mia famiglia mi ha portato il dispiacere diuna squadra forte come ile un ambiente innamorato del pallone come quello della sua città”. Così Luciano, in occasione del premio Sportilia, torna a parlare del suo addio alla città partenopea. Il tecnico si è po soffermato anche su Rudi: “La società ha fatto un grandissimo lavoro, ma il consiglio che do, è diin pace. Se vogliamo bene al. Il francese ha fatto esperienza da tutte le parti”, ha spiegato. Infine, una battuta su: “Qualcuno pagherà i 200chiesti da De Laurentiis? Non lo so,nonquei 200 ...