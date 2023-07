Napoli | Lozano in uscita | Zhegrova e Karlsson i possibili sostituti

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Mentre le big italiane lavorano in maniera attiva nel corso di questo inizio di calciomercato, con diversi colpi già messi assegno nel corso delle ultime ore, ilsembrerebbe vivere una fase di stallo, bloccato dalle diverse situazioni che si stanno creando per via delle possibile partenze che potrebbero esserci riguardo i contratti in scadenza nel 2024. Oltre Piotr Zielinski, anche Hirvingpotrebbe dire addio alnel corso di questi mesi in cui la finestra delle cessioni è aperta, con diverse offerte che potrebbero arrivare dalla Premier League o dall’Arabia Saudita. Per questo motivo, gli azzurri avrebbero messo nel taccuino diversi giocatori che potrebbe sostituirenel caso in cui partisse., addiol’obiettivo, ...

E i sauditi puntano anche Paul Pogba, Domenico Berardi del Sassuolo e Hirving, di nuovo dal. La lista potrebbe presto allungarsi, rinnovando le considerazioni al ribasso sul campionato ...Non finisce qui: l'interessamento c'è anche per due gioielli del, che però spalancherebbe le porte per Zielinski ein scadenza l'anno prossimo e anche loro possibili candidati a ...Notiziecalcio . Salvatore Caiazza , giornalista de Il Roma , è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ' Calcio24 Live ' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre). CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ...

Napoli, Zielinski e Lozano primi casi mercato per Massara Tuttosport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Scadenza in vista per entrambi, De Laurentiis spinge per la cessione. Tra giocatori da rimpiazzare e contratti da rinnovare: il patron fa la voce grossa aspettando il nuovo ds ...