Napoli | la “Venere degli stracci” inghiottita dalle fiamme | ecco quello che rimane dopo l’incendio – Il video

(Di mercoledì 12 luglio 2023) La “” ridotta a uno scheletro carbonizzato: questo èche si vede nelle immagini provenienti da, dove all’alba di oggi, 12 luglio, un incendio ha completamente distrutto l’installazione di arte contemporanea realizzata dall’artista Michelangelo Pistoletto, in piazza Municipio. Sciolta la statua e gli indumenti vecchi che la adornavano. Varie le ipotesi sulle cause del, anche se è da escludere quella dell’autocombustione. Il sindaco del capoluogo partenopeo, Gaetano Manfredi, ha puntato il dito contro i giovanissimi: «Mi hanno detto proprio dalla Fondazione Pistoletto che negli ultimi giorni c’era una specie di gara sui social di gente che invitava a bruciare la statua». Sul posto, davanti a ciò chedell’opera d’arte, ...

Notiziecalcio . Nino Simeone , consigliere del Comune di, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ' Calcio24 Live ' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre). CalcioNapoli24.it è stato selezionato ...Così il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, commentando la distruzione in un incendio della 'degli Stracci' di Pistoletto avvenuta stamane a, dove era esposta in Piazza ...Queste le prime parole del maestro Michelangelo Pistoletto dopo l'incendio che ha distrutto ladegli Stracci, l'opera inaugurata lo scorso 28 giugno nella piazza del Municipio di. L'...

Napoli, in fiamme la Venere degli stracci di Pistoletto; rogo all'alba: «Natura dolosa» ilmattino.it

(Agenzia Vista) Ecco le immagini dell'opera di Pistoletto "La Venere degli Stracci" di Pistoletto a piazza Municipio a Napoli prima del rogo ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...