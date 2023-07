Napoli | la “Venere degli stracci” di Pistoletto distrutta da un incendio

(Di mercoledì 12 luglio 2023)(ITALPRESS) – Risveglio traumatico per la città di: la mattina del 12 luglio, intorno alle 5.30, unha distrutto la “” in piazza Municipio. L’opera di Michelangeloera stata installata lo scorso 28 giugno nell’ambito della programmazione di mostre e installazioni voluta dal sindaco Gaetano Manfredi e curata dal consigliere per l’arte contemporanea e l’attività museale, Vincenzo Trione. Ancora da chiarire le cause del rogo, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e la Polizia municipale. Laaveva trovato spazio nella nuova Piazza Municipio a metà strada tra la Stazione Marittima e Palazzo San Giacomo, tra il ...

... anche nelle zone principali come il lungomare o, come in questo caso, in piazza Municipio a. In fiamme la 'degli stracci ', l'installazione di arte contemporanea realizzata dall'...L'installazione era stata collocata in piazza Municipio aed era sprovvista di sistemi di protezione. Il sindaco: 'Viviamo in una società in cui questi atti di violenza gratuita sono all'ordine del ...Lo ha detto il sindaco di, Gaetano Manfredi, che stamattina si è recato nell'area dove ladegli Stracci di Pistoletto è stata incendiata. 'Purtroppo viviamo in una società in cui questi ...

Napoli: in fiamme la Venere degli stracci, l'opera d'arte di Pistoletto in piazza Municipio. «Sicuramente un atto vandalico» Corriere della Sera

Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi parlando sul rogo della "Venere degli stracci". "Stamattina ho sentito Michelangelo Pistoletto, questo è un grande simbolo di rigenerazione e di ripartenza e ...