Napoli | inizia la nuova stagione a Castel Volturno anche il ds Meluso

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ladelufficialmente a, presenteil nuovo direttore sportivo, Mauro. NOTIZIE CALCIO. Ladelè ufficialmenteta. Il primo ritrovo della2023/24 si è svolto all’SSCN Konami Training Center di, con la presenza del nuovo direttore sportivo, Mauro, annunciato come nuovo direttore sportivo delcon un tweet dal presidente Aurelio De Laurentiis, era presente al Konami Training Center nel giorno in cui sono arrivati i primi calciatori per ...