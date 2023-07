Napoli | incendio distrugge ‘Venere degli stracci’ | “Si parla di sfida social”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Le parole del sindaco Manfredi sull'opera di Michelangelo Pistoletto data alle fiamme: "Questura al lavoro" Sull’della“la Questura è al lavoro, siamo fiduciosi che si possano individuare gli autori”. Lo ha detto il sindaco Gaetano Manfredi, che questa mattina si è recato in piazza Municipio dove si è verificato il rogo dell’opera di Michelangelo Pistoletto. “Dalla Fondazione Pistoletto mi hanno detto che negli ultimi giorni c’era una sorta di gara suidi gente che invitava a bruciare l’opera. Viviamo in una società in cui questi atti di violenza gratuita sono all’ordine del giorno. Lasciamo alle forze dell’ordine fare il loro lavoro, ho sentito il questore e loro sono pienamente impegnati”, ha aggiunto Manfredi. Sull’assenza di ...