Napoli | incendio distrugge ‘Venere degli stracci’ | “Si parla di sfida social”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) (Adnkronos) – Sull'della 'VenereStracci' a"la Questura è al lavoro, siamo fiduciosi che si possano individuare gli autori". Lo ha detto il sindaco Gaetano Manfredi, che questa mattina si è recato in piazza Municipio dove si è verificato il rogo dell'opera di Michelangelo Pistoletto. "Dalla Fondazione Pistoletto mi hanno detto che negli ultimi giorni c’era una sorta di gara suidi gente che invitava a bruciare l’opera. Viviamo in una società in cui questi atti di violenza gratuita sono all’ordine del giorno. Lasciamo alle forze dell’ordine fare il loro lavoro, ho sentito il questore e loro sono pienamente impegnati", ha aggiunto Manfredi. Sull'assenza di sorveglianza Manfredi ha risposto: "Bisogna fare una scelta, se vogliamo sorvegliare tutto quello che abbiamo dobbiamo fare una società ...

Un incendio ha distrutto la 'Venere degli stracci' di Michelangelo Pistoletto realizzata in versione monumentale e installata a piazza Municipio, a Napoli. Ancora da chiarire le cause dell'incendio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e la Polizia municipale. L'installazione era stata inaugurata lo scorso 28 giugno. Sui social era partita una vera e propria gara tra chi voleva appiccare l'incendio. Ora le immagini di varie telecamere di sorveglianza sono al vaglio delle forze dell'ordine.

Non si esclude che ad agire, se fosse confermata l'ipotesi del dolo nell'incendio dai rilievi dei vigili del fuoco ... dal principio della rigenerazione", ha commentato il sindaco di Napoli, Gaetano ...Un incendio si è verificato questa mattina all'alba in piazza Municipio a Napoli e ha completamente distrutto la "Venere degli stracci", installazione d'arte contemporanea realizzata dall'artista Mich ...