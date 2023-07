Napoli | incendio distrugge opera d' arte Venere degli stracci

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Unha completamente distrutto la “”. È successo all'alba delle 5.30 del mattino. Si tratta dell’installazione dicontemporanea realizzata dall’artista Michelangelo Pistoletto. Le fiamme hanno sciolto la statua e ridotto in cenere gli indumenti vecchi che la adornavano. Ancora da chiarire le cause dell'. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e la Polizia municipale. L'installazione era stata inaugurata lo scorso 28 giugno alla presenza dell'autore, Michelangelo Pistoletto, e del sindaco diGaetano Manfredi.

