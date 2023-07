Napoli | in arrivo Faraoni | ad ottobre 32 anni | il più anziano con Juan Jesus e Mario Rui

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ilsta lavorando per chiudere in queste ore l’accordo per il trasferimento diin azzurro. È il portale Tuttomercatoweb.com ad annunciare come la trattativa sia ormai definita con il calciatore che si trasferirà in Campania per circa 2/3 milioni di euro. Al terzino un triennale importante da circa 3 milioni di euro a stagione L'articolo