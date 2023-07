Napoli | Gollini ritorna in prestito con diritto di riscatto

- Manca solo l'ufficialità ma Pierluigisarà di nuovo un portiere del. Di proprietà dell'Atalanta ,tornerà in azzurro dopo l'esperienza degli ultimi 6 mesi con la vittoria dello Scudetto. Operazione ormai definita: ...... ma con un turnover che va (già) oltre, che non può ignorare l'addio di(e dunque un altro ... non avrà l'allenatore geniale (Spalletti, ormai una leggenda) che ha esaltato il, né l'...... ilperde Kim e pensa a Scalvini . Tante voci, tanto fumo e pochissimo arrosto, con la Dea ... Demiral ( che vuole solo l'Inter ) e Okoli (Monza in prestito), ma anche, Zortea , ...

Sky - Gollini ritorna al Napoli: la formula dell'affare CalcioNapoli24

Pierluigi Gollini è pronto a tornare al Napoli, questa volta con l'opzione che gli azzurri possano acquistare il suo cartellino al termine della stagione. Secondo quanto ...Il portiere, che ha chiuso la stagione al Napoli, torna in azzurro: prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta.