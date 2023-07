Napoli | Gazzetta | De Laurentiis ha offerto la posizione di direttore sportivo a Frederic Massara

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ilè sempre alla ricerca del suo prossimodopo l’addio a Cristiano Giuntoli e ora il nome che si fa largo è quello di. Secondo quanto riportato dalladello Sport, l’ex ds del Milan è stato avvistato una settimana fa nella sede legale delda Aurelio Deper discutere di un possibile sbarco ai piedi del Vesuvio. Ilgli ha proposto un accordo pluriennale e il d.s. si è preso del tempo per valutare l’offerta. Nel frattempo il mercato continueranno a portarlo avanti il presidente in prima persona e il d.g. Andrea Chiavelli, in contatto costante col tecnico Rudi Garcia. Proprio il tecnico francese – che conoscedai tempi della Roma – ...

La procura militare diha chiesto il processo per Roberto Carpinelli , comandante della fregata Martinengo durante ... L'accusa principale nei confronti di Carpinelli - racconta ladel ...... mentre il minorenne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i minorenni di. La droga è stata sottoposta a sequestro unitamente a due cellulari trovati in ..."La provincia di Avellino, con 721 i reati, 476 persone denunciate e 120 sequestri, è prima in Italia nel cemento illegale e quella diseconda. I dati del nuovo rapporto Ecomafia 2023 sono allarmanti e confermano quanto ancora ci sia da fare anche in una provincia tradizionalmente ritenuta 'verde'. Il grande lavoro delle forze ...

PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli, quasi fatta per Itakura!" Tutto Napoli

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...La procura militare di Napoli ha aperto un'inchiesta e chiesto il processo per un comandante di Marina e altri due sottocapi implicato in alcune accuse di molestie sessuali e maltrattamenti dopo varie ...