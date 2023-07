Napoli | fumata grigia per il rinnovo di Osimhen | la scelta del Bayern Monaco e quel segnale da Parigi…

Partiamo daltricolore, che è riuscito a proteggere almeno Victor Osimhen quando siamo ... Che paga la clausola e si porta il sudcoreano in Baviera: labianca è vicinissima. Possibili ...Come riporta Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter: Di Lorenzo vicino al rinnovo di contratto Tutte le news sul calciomercatoe sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...... accordo contro i crimini informatici ALTA COLONNA DI FUMO Fotogallery -, esplosione in una ... Ormai è accertato che pare essere scoppiato da una sigarettada una delle due vittime ...

Napoli, fumata grigia per il rinnovo di Osimhen: la scelta del Bayern ... Calciomercato.com

Dopo gli acquisti di Leali e Martin, il Genoa sarebbe ormai ad un passo dal definire il suo terzo colpo in entrata, ovvero Alessandro Zanoli del Napoli. Il laterale classe 2000, infatti, dopo l'esperi ...Paul Pogba - come appreso dall’Equipe - sarebbe pronto a restare alla Juventus rifiutando un contratto di 100 milioni di euro l’anno in Arabia. Tra le tante motivazioni c’è la Nazionale: dopo aver sal ...