Napoli | distrutta da un incendio la “Venere degli stracci” di Pistoletto FOTO

(Di mercoledì 12 luglio 2023) All’alba un rogo ha completamente distrutto l'installazione di arte contemporanea realizzata da Michelangelo. Le fiamme hanno sciolto la statua e ridotto in cenere gli indumenti vecchi che la adornavano. L’opera era stata inaugurata il 28 giugno e rappresentava “l'umanità di oggi, chiamata a esprimere il suo lato migliore”, aveva detto l’artista. Glisimboleggiavano gli scarti o i rifiuti, che laha il potere di rigenerare. Fermato un uomo senza fissa dimora

... quando ha saputo che la sua Venere degli Stracci era statada un incendio, 'è stata di ... Il sindaco: 'Una gara social per bruciare la statua' Intanto il sindaco di, Gaetano Manfredi, ...... l'atleta paralimpica Bebe Vio entra in polizia: 'Un'emozione fortissima' aFotogallery -da un incendio la 'Venere degli stracci' la tragedia Fotogallery - Manfredonia (Foggia), ...... l'atleta paralimpica Bebe Vio entra in polizia: 'Un'emozione fortissima' aFotogallery -da un incendio la 'Venere degli stracci' la tragedia Fotogallery - Manfredonia (Foggia), ...

Incendio a Napoli, distrutta la 'Venere degli stracci' di Pistoletto: fermato un clochard Sky Tg24

«La mia opera rappresenta da un lato una bellezza senza fine e dall’altro il degrado continuo». Parla l’artista dopo che la sua Venere degli Stracci a Napoli ...Di tutto è rimasto solo uno scheletro in ferro. Della Venere degli Stracci, nel cuore di Napoli, di prima mattina non c'era più nulla. È finita così, in cenere, ...