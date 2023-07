Napoli | distrutta da incendio ' Venere degli stracci' di Michelangelo Pistoletto

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Unha distrutto la "" direalizzata in versione monumentale e installata a piazza Municipio, a. Ancora da chiarire le cause dell'. ...

L'installazione era stata inaugurata lo scorso 28 giugno alla presenza dell'autore, Michelangelo Pistoletto, e del sindaco diGaetano Manfredi. "Sgomento per un atto di grande violenza che ...... prima o poi un "pezzo" di città uscirà allo scoperto e farà esattamente quello che l'opinione pubblica mainstream si aspetta dae dai napoletani. Può essere letto in questo senso l'incendio ...... l'atleta paralimpica Bebe Vio entra in polizia: 'Un'emozione fortissima' - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow aFotogallery -da un incendio la 'Venere degli stracci' la ...

Napoli, distrutta da un incendio la "Venere degli stracci" TGCOM

La Venere degli stracci non c'è più, è stata distrutta da un incendio avvenuto questa mattina intorno alle 5.30 ...Napoli , 12 lug. - (Adnkronos) - Un incendio ha distrutto la 'Venere degli stracci' di Michelangelo Pistoletto realizzata in versione monumentale ...