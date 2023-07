La trattoriaè laosteria di Roma per assaggiare i tonnarelli direttamente dalla padella. I tonnarelli sono un tipo di pasta inserito di diritto nella tradizione laziale. Se si pensa al ...La trattoriaè laosteria di Roma per assaggiare i tonnarelli direttamente dalla padella. I tonnarelli sono un tipo di pasta inserito di diritto nella tradizione laziale. Se si pensa al ...

Nannarella, la migliore osteria a Trastevere dove assaggiare i tonnarelli serviti in padella leggo.it

La trattoria Nannarella, nel cuore di Trastevere in Piazza San Callisto, è la migliore osteria di Roma per assaggiare i tonnarelli direttamente dalla padella.La regista e attrice Monica Menchi presenta la sua rilettura in scena la sera del 4 luglio a Villa Stonorov Donna prima ancora che diva. E per questo fragile, ruvida, ‘affamata d’amore’, oltre che ani ...