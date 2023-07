My Home My Destiny | anticipazioni trama 13 luglio | Mehdi vorrebbe sposare subito Zeynep

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ecco ledelladi MyMy, che tornerà giovedì 132023 con la nuova puntata alle 15:40 su Canale 5. MyMytorna domani, giovedì 132023, alle 15:40 su Canale 5 con una nuova puntata. Arrivata per la prima volta sulla TV italiana, attesissima dai fan della bella Demet Özdemir - già co-protagonista di DayDreamer al fianco di Can Yaman -, la nuova soap turca ci farà compagnia per tutta l'estate, dal lunedì al venerdì. MyMy: riassunto della puntata del 12Sakine viene a sapere cheha ricevuto una proposta di matrimonio da Faruk, l'uomo benestante con cui la ragazza si accompagna ormai da diverso tempo. Per ...

Ecco le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà giovedì 13 luglio 2023 con la nuova puntata alle 15:40 su Canale 5.