My Home My Destiny | Anticipazioni Puntata del 13 luglio 2023 | Mehdi stregato da Zeynep Il loro primo incontro è sconvolgente

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Scopriamo ledelladi MyMyin onda il 13su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap:si incontreranno per la prima volta e il ragazzo rimarrà incantato dalla bellezza e dall'intelligenza della sua "promessa sposa".

Le Anticipazioni della puntata di Mymyin onda il 13 luglio 2023 , alle ore 15.40 su Canale5 , ci rivelano che Mehdi si convincerà a incontrare Zeynep . Dopo il suo malore, Zeliha è riuscita a ottenere da suo figlio un sì , ...MyMytorna domani, giovedì 13 luglio 2023 , alle 15:40 su Canale 5 con una nuova puntata. Arrivata per la prima volta sulla TV italiana, attesissima dai fan della bella Demet Özdemir - già ...ARTICOLO PRECEDENTE Anticipazioni MyMy: la puntata di oggi 12 luglio ARTICOLO SUCCESSIVO Oroscopo Branko mercoledì 12 luglio 2023: Acquario affascinante Ultime notizie Zerottonove ...

Quante puntate sono in "My Home, My Destiny" Asiatica Film Mediale

Il matrimonio tra Zeynep Göksu (Demet Özdemir) e Mehdi Karaca (Ibrahim Çelikkol) rischierà di finire in tempi record. Già dalle prime puntate italiane di ...L'attesissima serie drammatica turca " My Home My Destiny " si appresta a coinvolgere i telespettatori con la puntata del 13 luglio 2023 su Canale 5. Prima di immergerci nelle emozioni di questa punta ...