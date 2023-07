Muore a 94 anni il grande scrittore Milan Kundera

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Loè morto all'età di 94, ha annunciato mercoledì mattina la televisione ceca. Famoso in tutto il mondo per un'opera tradotta in quaranta lingue,è stato per molti versi unomisterioso. Come informazione biografica, si è accontentato di dichiarare: "è nato in Cecoslovacchia. Nel 1975 si trasferisce in Francia". Nato il 1 aprile 1929 a Brno, in Cecoslovacchia, da padre musicologo e pianista, il romanziere fu prima poeta. La sua vita disi intreccia certo con la letteratura, ma anche con la storia di un secolo che ha visto crollare il comunismo dopo aver dominato le coscienze di gran parte dell'intellighenzia europea. Un dramma che sarà alla base della vocazione di ...