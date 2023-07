Mr Selfridge – Il negozio dei sogni 5 | non ci sarà

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Mr.- Ildei5, non ci. Arriva la conferma della cancellazione della serie, dopo quattro stagioni. Tvserial.it.

di Lindy Woodhead, arriva la quarta e ultima stagione di Mr- Ildei sogni. La serie ruota attorno ai famosissimi grandi magazzini's di Oxford Street di Londra. ...La recensione di Mr.- Ildei sogni 4, la serie TV da vedere su Sky a partire dal 14 giugno ...MR- ILDEI SOGNI S4 Da mercoledì 14 giugno su Sky Serie e in streaming su NOW, disponibile anche on demand Tratto dal romanzo Shopping, Seduction & Mr.di Lindy Woodhead, ...