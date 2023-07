MotoGP | Bezzecchi | “Prima parte di stagione molto positiva Il Mondiale? Provo a non pensarci”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 luglio 2023) “Questadellaper me è stata. Sono riuscito a fare un bel passo in avanti rispetto al 2022. Dai primi test invernali, ho subito trovato un gran feeling con moto e squadra. Sono stato immediatamente a mio agio e veloce. E ho centrato lavittoria proprio al via della”. Marcotraccia un bilancio più che positivo dellametà della2023, in cui ha raccolto lavittoria in. Un totale di sette podi tra GP e sprint che valgono l’attuale terzo posto nella generale con 158 punti. “La cosa di cui, al momento, sono più orgoglioso è lavittoria in Argentina. Era il mio reale obiettivo per ...