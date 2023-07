Morto Milan Kundera | lo scrittore ceco de L' insostenibile leggerezza dell' essere aveva 94 anni

- - >Kundera - Ansa/Afp . Lo scrittore ceco naturalizzato franceseKundera, la cui fama mondiale è legata al romanzo "L'insostenibile leggerezza dell'essere" (... èa Parigi all'età ...... nell'allora Cecoslovacchia (ora Repubblica Ceca),Kundera studiò musica, cinema e ... Leggi Anchelo scrittore americano Cormac McCarthy, autore di bestseller come 'Non è un paese per vecchi'...Vita in parole dello scrittorea Parigi a 94 anniKundera èoggi a Parigi. Il grande scrittore ceco (nato a Brno nel 1929) e cittadino francese dal 1981 (la cittadinanza ...

È morto Milan Kundera, lo scrittore aveva 94 anni Adnkronos

Di Antonio Carioti L'autore de «L'insostenibile leggerezza dell'essere» aveva 94 anni. Nato nel 1929 in Cecoslovacchia, si trasferì in Francia nel 1975. Univa l'eredità della grande letteratura mittel ...