Morto Milan Kundera | autore di culto con ‘L’insostenibile leggerezza dell’essere’

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Espulso dal regime comunista della Cecoslovacchia, dal 1975 viveva in Francia Lo scrittore ceco naturalizzato francese, la cui fama mondiale è legata al romanzo “L’insostenibiledell’essere” (1984, pubblicato in italiano da Adelphi, come tutti i suoi libri), un titolo enigmatico che si è impresso nella memoria collettiva degli anni ’80, considerato un capolavoro della letteratura contemporanea, èa Parigi all’età di 94 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla televisione ceca questa mattina. Espulso dal regime comunista,emigrò in Francia nel 1975 con la moglie Vera Hrabanková, che è stata accanto a lui fino all’ultimo. Nel 1979, dopo la pubblicazione de “Il libro del riso e dell’oblio” gli fu tolta la cittadinanza cecoslovacca. Nel 1981, grazie ...