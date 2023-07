Morto lo scrittore ceco Milan Kundera

(Di mercoledì 12 luglio 2023) E’, all’età di 94 anni, lo. A darne notizia è Czech TV. Profondo il segno che lascia nella letteratura mondiale: da Lo scherzo (1967) a Il valzer degli addii (1973), fino al successo planetario de L’insostenibile leggerezza dell’essere (1984), è riuscito a ottenere la fama internazionale grazie a uno sguardo in grado di combinare l’analisi dell’attualità politico-sociale del suo paese alle riflessioni sulla condizione dell’uomo moderno. Biografia Classe 1929, nacque inslovacchia, ma per lui la sua terra divenne invivibile dopo l’invasione sovietica del 1968. Il suo rapporto con il regime comunista era infatti stato travagliato: nel 1950, era stato espulso dal partito per alcune critiche rivolte alla linea culturale d’impronta stalinista. ...

Addio a Milan Kundera, l'autore de "L'insostenibile leggerezza dell'essere". Lo scrittore è morto a Parigi all'età di 94 anni.