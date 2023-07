Morto in officina al Truck Center | condannato a 2 anni l’amministratore delegato del Volvo Group Italia

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Boltiere. Una condanna a due, con pena sospesa e non menzione. È la sentenza emessa martedì mattina, 11 luglio, dal giudice Patrizia Ingrascì a carico di Giovàni Lo Bianco, amministratoredella. Il tribunale ha quindi ravvisato una responsabilità dell’Ad nella morte di Leonardo Scarpellini, meccanico di 24, deceduto il 19 gennaio 2017 neldi Boltiere. Il giovane si trovava in una fossa all’interno dell’e stava sostituendo la molla idraulica di un camion. Il componente è esploso e lo ha colpito in pieno petto, provocandone la morte nel giro di poche ore. Secondo i consulenti di accusa e difesa Scarpellini aveva utilizzato dell’aria compressa per agevolare l’inserimento della ...