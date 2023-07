Morto a 48 anni l’attore Jeffrey Carlson | primo personaggio transgender della televisione | “Ucciso da un mix di farmaci e alcool”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Sul piccolo schermo ha conquistato un traguardo importante, interpretando per la prima volta nella storiaun, uno dei protagonistisoap opera americana All My Children, èin circostanze misteriose a 48. La notizia è stata confermata dagli avvocati delin una dichiarazione riportata a Fox News Digital: “Siamo molto rattristati dalla notiziascomparsa del nostro cliente di lunga data,“, hanno affermato i legali, aggiungendo di non avere altre informazioni e chiedendo “che la famiglia abbia lo spazio per elaborare il lutto in privato”. La notizia è stata poi ...