Morte del giovane veterinario | indagato l’autista dell’autocarro

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Variano Patenora (di Giovanni Mascia). C’è un primoper ladelGabriele Panarello, morto a ventisei anni in un incidente stradale lo scorso nove luglio. Il sostituto procuratore Sergio Occhionero ha iscritto nel registro indagati Luigi Passaro per omicidio stradale. Quest’ultimo era alla guida di un autocarro coinvolto nell’incidente mortale ed è allo stato ricoverato per gravi fratture al bacino e agli arti inferiori, ma la dinamica dell’incidente e ancora da chiarire, così come devono essere ricostruite le fasi immediatamente successive al ricovero di Gabriele Panarello. I familiari di quest’ultimo, infatti, attraverso i loro legali, gli avvocati Raffaele Crisileo e Gaetano Crisileo, hanno chiesto dopo la denuncia alla Procura di Santa Maria Capua Vetere il sequestro delle cartelle ...