Monza | può arrivare un attaccante dal Bologna

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Nicola Sansone si è svincolato a parametro zero dal. L'classe 1991 ex Parma, Sassuolo e Villarreal.

... Italia Under 20 e ora Under 19, dietro di lui l'Intergià contare su un altro talento che, a ... Passa presto al settore giovanile del, ma il fallimento del club brianzolo pre - Berlusconi fa ...Per rendere più sereno il rapporto fra le parti ed evitare "cattive" sorprese, Unione Artigiani di Milano e- Brianza e Adiconsum di Milano hanno definito il progetto MiFido, che attribuisce un ...Io avrei voluto aspettare dopo. Ma lui fu irremovibile e mi ringraziò per la schiettezza. Siamo rimasti ottimi amici. E guardate che un accordo c'era. Solo che neppure un pazzosognarsi di ...