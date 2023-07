Monza | colpo da Fantacalcio | Galliani prende un talento dell’Inter

(Di mercoledì 12 luglio 2023) “Vi do un consiglio:te Valentin Carboni al. È una situazione simile a quella di Thuram, spesso i figli d’arte rappresentano una garanzia“. Con queste parole Beppe Marotta, ai microfoni di Sky Sport, aveva consigliato l’acquisto di Valentin Carboni a tutti i fantallenatori. Un consiglio dato con uno sguardo al futuro perchè il giovanetroverà maggior minutaggio nella prossima stagione. Carboni alNella serata odierna, infatti, è stato ufficializzato il trasferimento di Valentin Carboni dall’Inter al. Il calciatore arriva in prestito secco. Nella scorsa stagione, il talentino classe 2005 ha collezionato 3 gol e 2 assist in 11 partite con la magliaprimavera. Come già accaduto per il fratello Franco nella ...

Colpo del Monza per puntellare l'attacco con un giovane di qualità. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club brianzolo avrebbe raggiunto un'intesa ...