Monteverde – Controllati dalla Polizia 108 persone e 39 veicoli

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Si è svolto ieri un servizio integrato di controllo del territorio e di ripristino del decoro urbano, che ha visto lavorare in sinergia, così come a San Basilio nei giorni scorsi, gli agenti delladi Stato del Distretto, il XII GruppoLocale Roma Capitale e l’Ama. Le attività, coordinateQuestura di Roma, sono state finalizzate non solo aumentare la percezione di sicurezza nella zona, prevenendo e contrastando qualsiasi forma di reato e di abusivismo, ma anche a ripristinare il decoro urbano di molte aree segnalate proprio dai cittadini. Nella circostanza sono stati effettuati controlli mirati e presi specifici provvedimenti attinenti alla sicurezza urbana, per ridonare ai cittadini aree maggiormente utilizzabili, nei pressi del “Giardino Fernanda Gattinoni” di via Ettore Rolli, in ...