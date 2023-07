Miura | il ritiro può aspettare | il 56enne giocherà un altro anno in Portogallo

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il calciatore più longevo del mondo non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Si tratta ovviamente di Kazu, che all’età di 56 anni è pronto a iniziare una nuova stagione da calciatore professionista. L’attaccante giapponese, che in passato ha vestito anche la maglia del Genoa, proseguirà la sua esperienza nella serie B portoghese con l’Oliveirense. Approdato inin prestito dallo Yokohama lo scorso gennaio, negli ultimi mesi ha collezionato solamente tre presenze per un totale di 28?. SportFace.