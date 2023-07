Mission Impossible | estate al cinema Arrivano Tom Cruise | Insidious e Wes Anderson

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Nell’italiana è difficile portare le persone al, si sa. Ma noi, antropologicamente vacanzieri durante il tempo libero estivo speso inesorabilmente all’aperto, da un po’ più di vent’anni ci siamo incocciati con l’imitare gli americani e il loro sistema di multisala monstre e blockbuster in uscita 12 mesi su 12 senza curarci del dato sul nostro ethos. Una volta iinchiudevano, poi col fresco tornavano a riempirsi di novità e recuperi. Ora sono costretti a stare aperti non solo per i calendari distributivi che non lascerebbero più spazio, ma anche, più volgarmente, per bollette grosse come case e personale numeroso da impiegare in qualche modo. Così tocca sempre più spesso a muscolose pellicole stelle e strisce di tirar su il piatto magro della bella stagione, riportando il pubblico a ...