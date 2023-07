Mission | Impossible - Dead Reckoning Parte Uno Tom Cruise nell' acrobazia più ardita - Recensione

Leggi su panorama

(Di mercoledì 12 luglio 2023) A 61 appena compiuti, come a 34, come quando per la prima volta fu Ethan Hunt, eccolo Toma battagliare con disinvoltura, correndo sfrenatamente tra i vicoli di Venezia, in un corpo a corpo sopra un treno in corsa, sfrecciando in moto tra i monti austriaci, buttandosi nel vuoto in parapendio. L’attore action che più ripaga i suoi sontuosi ingaggi fa ancora il suo, oggi come ieri. Dopo vari rallentamenti di produzione, complice il Covid, ecco a noiUno, settimo capitolo della saga di spionaggio dal 13 luglio al cinema. 2 lunghe ore e 43 minuti durante le quali capita di guardare l’orologio, chiamando la fine, ma in cui sono garantiti buoni intrighi narrativi, accattivanti compagne di scena, lotte all’ultimo respiro per aver salva la ...