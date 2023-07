Mission | Impossible – Dead Reckoning – Parte I | recensione del sequel mozzafiato con Tom Cruise

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il film:I, 2023. Regia: Christopher McQuarrie. Cast: Tom, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Simon Pegg. Genere: Azione. Durata: 163 minuti. Dove l’abbiamo visto: Al cinema, in anteprima stampa. Trama: L’agente Ethan Hunt torna nuovamente in campo per contro dell’agenzia IMF. Al suo fianco, ancora una volta, ci sarà l’agente Ilsa Faust. Un miracolo cinematografico. Entriamo immediatamente a gamba tesa affermando che1, settimo e penultimo (?) capitolo della pluridecennale saga d’azione inaugurata al cinema nel 1996. è il migliore in assoluto della serie ...