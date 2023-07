Mission | Impossible 7 | il regista svela | Tutte le persone coinvolte in uno stunt possono fermare la scena

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Christopher McQuarrie, ildi- Dead Reckoning, ha rivelato che tutti coloro che sono coinvolti in unounain qualsiasi momento. Durante una recente intervista pubblicata da Collider, Christopher McQuarrie ha rivelato le straordinarie misure di sicurezza adottate durante le riprese di- Dead Reckoning. L'aspetto più sorprendente delle sue rivelazioni riguarda la decisione di consentire alein unodiimmediatamente la telecamera nel caso in cui avessero avvertito qualche pericolo. "Una cosa che è davvero fondamentale ogni volta che filmiamo ...

7 avrebbe potuto mostrare Tom Cruise in una scena che lo avrebbe mostrato ringiovanito digitalmente . Il regista Christopher MCQuarrie, intervistato da GamesRadar+ e Total Film, ha ...- Pubblicità - Paramount Pictures e Skydance hanno diffuso una nuova featurette dell'inseguimento a Venezia di- Dead Reckoning Parte Uno , dove possiamo ammirare Tom Cruise guidare per i canali di Venezia. In- Dead Reckoning Parte Uno Ethan Hunt ( Tom Cruise ) e la ...... di cui potete anche leggere la recensione a firma di Federico Gironi:Dead Reckoning - Parte Uno: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film7 - HD

Mission: Impossible è l'unica saga che non invecchia mai Rivista Studio

Il finale del film apre la strada per la sua seconda parte che, molto probabilmente, sarà ancor più adrenalinica e ricca d'azione.Intervista a Christopher McQuarrie, regista di Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte Uno, settimo capitolo della saga con protagonista Tom Cruise nel ruolo dell'agente segreto Ethan Hunt. In sala ...