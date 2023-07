Missile nordcoreano nel mar del Giappone | risposta alle “provocazioni di Washington e Seul” Nato e Tokyo condannano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) La Corea del Nord ha lanciato questa mattina verso le 10 locali, da una località vicina a Pyongyang, unbalistico a lungo raggio nel mar del. La Guardia Costiera nipponica ha reso noto che si presume che ilsia caduto in mare,11.15 ora locale, a circa 550 chilometri dcoste coreane, senza provocare danni. Non si è fatta attendere ladella Corea del Sud che, tramite una dichiarazione dei suoi vertici militari, ha annunciato di stare rafforzando il monitoraggio e la vigilanza rimanendo col proprio esercito “in una postura di preparazione totale e in stretta cooperazione con gli Stati Uniti”. Il lancio avviene in un contesto di aumento della tensione nella penisola coreana che non è affatto casuale, infatti, poche ore fa, Kim Yo Jong, la sorella ...