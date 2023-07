Miserabili | non mi inchinerò mai | Beatrice Venezi di fuoco | chi massacra

Lei per tutta risposta li ha bollati come '' e a Lucca, in occasione del concerto per il centenario pucciniano, ha eseguito un fuoriprogramma chelascia spazio a molte interpretazioni. ...... lanciando un sondaggio provocatorio per chiedere ai follower cosa pensano di quanto accaduto, e scrivendo 'Il talentosi inchinerà mai davanti a dei'. A Venezi, che è consigliere per ...Sui social, senza peli sulla lingua, Venezi risponde: ' Il talentosi inchinerà mai davanti a dei'. Invita poi i follower a scriverle per esprimerle vicinanza e pubblica i commenti di ...

Beatrice Venezi "neofascista" La replica: "Miserabili, non mi inchinerò mai" Liberoquotidiano.it

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Desidero esprimere la mia piena solidarietà a Beatrice Venezi, in seguito ai recenti accadimenti che l’hanno coinvolta per il miserabile attacco ricevuto. È molto triste v ...Diverse associazioni antifasciste di Nizza chiedono al comune della città l'annullamento del concerto affidato alla direttrice d'orchestra e consigliera del governo di Giorgia Meloni. E scoppia la pol ...