Miroslav Klose nella squadra Amazon Prime Video per Champions 2023 2024

... ha dichiarato l'attaccante, che può quindi ancora migliorare il proprio record di gol nella fase finale, attualmente a 17 realizzazioni (una in più del primatista maschile). "È logico ...Solo Ronaldo, Ferenc Puskas, Sandor Kocsis,e Robert Lewandowski sono gli unici europei ad aver segnato più di lui in nazionale. "Ho superato tutte le aspettative che avevo da ragazzo ...... ha visto la partecipazione di Elena Santarelli, in veste di madrina per l'occasione, di Sylwia(moglie diJosef, allenatore di calcio ed ex giocatore della Lazio), Rachele Mura (...

Miroslav Klose nella squadra Amazon Prime Video per Champions ... Digital-Sat News

Alla presentazione del palinsesto per la prossima stagione calcistica di Amazon Prime Video, Klose punta sulla Lazio ed elogia Immobile: "Segna più di me".Marta, leggenda del Brasile femminile, disputerà il suo ultimo mondiale, il sesto della sua carriera, puntando a migliorare il suo record di gol L’attaccante brasiliana Marta, a 37 anni giocherà il Mo ...