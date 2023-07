L'ultima pista porta allo svizzero di origini albanesi Ardon(classe 2002), in forza al Lucerna. Intanto sulla trequarti spunta il nome del russo Aleksej(classe 1995 ex Lokomotiv ...L'ultima pista porta allo svizzero di origini albanesi Ardon(classe 2002), in forza al Lucerna. Intanto sulla trequarti spunta il nome del russo Aleksej(classe 1995 ex Lokomotiv ...

Miranchuk e Jashari: nomi nuovi per il Bologna Calciomercato.com

Il Bologna monitora il mercato dei centrocampisti. L'ultima pista porta allo svizzero di origini albanesi Ardon Jashari (classe 2002), in forza al Lucerna. Intanto sulla trequarti spunta il nome del russo Aleksej Miranchuk (classe 1995 ex Lokomotiv).