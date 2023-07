Milinkovic è ufficialmente un calciatore dell’Al-Hilal

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ora è ufficiale: SergejSavic è un nuovo giocatore. Il club saudita ha dato il benvenuto all’ormai exlaziale sui suoi canali social.lascia la Lazio dopo 8 stagioni in biancoceleste. Coming from Italy’s eagles Savi? represents Asia’s Leader #Savi?i#Alpic.twitter.com/0xfbwHU59p — AlSaudi Club (@AlEN) July 12, 2023 Deals Done #Savi?i pic.twitter.com/jH68iRpUZj — AlSaudi Club (@AlEN) July 12, 2023 SS22 #Alpic.twitter.com/hPNoAJzG2Q — AlSaudi Club (@AlEN) July 12, 2023 Born to be a “HERO” Raised as a “CHAMPION” ...