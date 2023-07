Milan scatenato | ecco il nuovo centravanti titolare | colpaccio dalla Premier?

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Per Reijnders si lavora e l'offerta all'Az è di 20 milioni più 5 di bonus, Christian Pulisic è arrivato oggi, mercoledì 12 luglio, ao per visite medie e aggregarsi a Stefano Pioli e compagni. Ma illavora anche per l'attacco e, riporta Il Giornale nell'edizione in edicola di questa mattina, che sono in rialzo le quotazioni di Folarin Balogun,classe 2001 dell'Arsenal che ha giocato l'ultima stagione in prestito al Reims. Nella squadra francese, ha collezionato 39 presenze e segnato ben 22 gol. Il Chelsea, però, ha alzato il pressing su di lui. Negli ultimi giorni i Blues hanno avviato i contatti con l'Arsenal per capire quali sono le richieste da parte dei Gunners, ma per una cessione a titolo definitivo serviranno almeno 60 milioni di euro. Pulisic sbarcato ao: ...