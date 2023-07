Milan | Scaroni | “Non sono un grande esperto di calcio | ma sembra una squadra da Champions”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 luglio 2023) “Nonundi, ma miche stiamo costruendo unattrezzato per come si gioca inLeague”. Lo ha detto il presidente del, Paolo, a margine di un evento organizzato con Bmw: “Pioli è l’elemento di continuità, l’ho visto di ottimo umore, è un uomo di buon carattere, quindi è sempre sorridente e rilassato, l’ho visto confidente e in perfetta sintonia con tutto il nostro team. Tutte le persone che hanno lasciato illasciano un fantastico ricordo in noi e in me in particolare, perchépersone con cui ho avuto un fantastico rapporto in tutti questi anni e auguro a loro unacarriera futura”. SportFace.