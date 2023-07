Milan | Scaroni | «Furlani fa un acquisto a settimana» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Le parole di Paolo, presidente del: «fa unalla, non penserete mica che continuiamo così fino al 31 agosto?» Il presidente del, Paolo, ha parlato all’inviato dinews24.com nel corso di un evento organizzato dai rossoneri in partnership con BMW. Di seguito le sue parole. Il presidente del #Paolo #all’evento BMW: “Non penserete che faremo unfino al 31 agosto…” pic.twitter.com/7dltiH51Uq —News 24 (@news24 com) July 12, 2023 ACQUISTI – «Il nostro Giorgiofa unalla ...