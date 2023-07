Milan | Pioli accoglie Pulisic | Reijnders a un passo

Modulo Stefano PioliMa come gioca ildi StefanoI rossoneri, tranne una piccola parentesi con la difesa a tre (usata per porre fine alle difficoltà del momento), scendono in campo ...Con Scamacca e Morata troppo cari o più vicini ad altre squadre ilaveva deciso di puntare su un nuovo bomber da affiancare a Giroud : in pole c'era l'iraniano ... il preferito di, ma la ...Poi ilcerca un altro centrocampista sul mercato. La trattativa col Valencia per Musah è in ... Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , l'argentino del Bologna piace ae interessa pure a ...

Il Milan si prepara ad accogliere Christian Pulisic, sbarcato oggi a Milano per visite mediche e firma, e lo statunitense è già pronto a 'sfidare' Rafael Leao: almeno nei dribbling. I rossoneri cercav ...Il Milan è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Giroud. Tanti i nomi sul piatto, ma un pallino, tuttavia, allontana il Diavolo.