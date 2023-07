Milan Kundera | morto l' autore de L' insostenibile leggerezza dell' essere Aveva 94 anni | si chiuse nel silenzio e diventò leggenda

Lo scrittore cecoè morto all'età di 94 anni. Noto soprattutto per 'L'insostenibile leggerezza dell'essere' (che nel 1988 è diventato anche un film),ha vinto numerosi premi nel corso della sua ...Per la stragrande maggioranza dei lettori il nome di, morto a Parigi all'età di 94 anni, dopo molti anni di eclissi volontaria dalla scena letteraria , evoca subito il romanzo L'insostenibile leggerezza dell'essere , e già solo questo ...Espulso dal regime comunista della Cecoslovacchia, dal 1975 viveva in Francia Lo scrittore ceco naturalizzato francese, la cui fama mondiale è legata al romanzo "L'insostenibile leggerezza dell'essere" (1984, pubblicato in italiano da Adelphi, come tutti i suoi libri), un titolo enigmatico che si è ...

È morto Milan Kundera, lo scrittore aveva 94 anni Adnkronos

PARIGI. E' morto lo scrittore ceco Milan Kundera, uno dei massimi rappresentanti del romanzo della fine del Novecento. Si è spento a 94 anni ieri a Parigi, dove si era trasferito dal 1975. Aveva otten ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...