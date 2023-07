Milan Kundera | morto l' autore de L' insostenibile leggerezza dell' essere Aveva 94 anni | si chiuse nel silenzio e diventò leggenda

Lo scrittore ceco aveva 94 anni. Il mondo della cultura piange la scomparsa dello scrittore ceco, deceduto a Parigi all'età di 94 anni. Nato a Brno, in Repubblica Ceca, il 1 aprile 1929, divenne celebre per romanzi come "Lo scherzo", uscito nel 1967, "Il valzer degli addii" (1973) e,...Se ne va un gigante della letteratura. Un 'mostro sacro', come titola il quotidiano francese Le Figaro . Lo scrittoreè morto a Parigi martedì 11 luglio all'età di 94 anni. L'annuncio è arrivato mercoledì mattina, tramite la televisione ceca. Poi è arrivata la conferma da parte dell'editore Gallimard.'...... che il romanzo di un allora sconosciuto autore ceco immigrato in Francia,, con un titolo misterioso e difficile, L'insostenibile leggerezza dell'essere , venne consacrato ...

Morto Milan Kundera, l’autore de “L’Insostenibile leggerezza dell’essere” aveva… Il Fatto Quotidiano

Aspirava a quella leggerezza che allontana dalla terra Milan Kundera che è riuscito a compiere il miracolo di rendere più aerei anche temi di una certa pesantezza. (ANSA) ...94 anni, era uno dei massimi rappresentanti del romanzo di fine '900. Nel 1975 il trasferimento a Parigi. Nel 1984 il successo de "L'insostenibile leggerezza dell'essere" ...