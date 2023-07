Milan Kundera | autore de L' insostenibile leggerezza dell’essere | morto a 94 anni

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Lo scrittore cecodi romanzi come L'dell'essere e Il valzer degli addii, èa 94oggi, 12 luglio 2023., scrittore noto per l'incredibile successo de L'dell'essere, èoggi, 12 luglio 2023, all'età di 94. Un paio di mesi dopo che la notizia fake del suo decesso era stata smentita dopo aver fatto il giro del mondo. Nato a Brno, all'epoca Cecoslovacchia (oggi Repubblica Ceca), il 1º aprile del 1929,studiò letteratura e musica a Praga. Forte dell'influenza paterna - il padre Ludvík era un noto pianista, direttore ...

